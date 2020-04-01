رسميا..قصر ممارسة نشاط نقل الركاب بالتطبيقات الذكية على السعوديين

قرر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف المهندس أحمد بن سليمان الراجحي اليوم الأربعاء، قصر ممارسة نشاط نقل الركاب من خلال خدمة توجيه المركبات بالتطبيقات الذكية على السعوديين.

وقال وزير الموارد البشرية، في بيان لها اليوم الأربعاء، إن القرار يهدف لخلق المزيد من فرص العمل للسعوديين ومساعدة الشباب على تحسين مستوى الدخل، والإسهام في دعم الاقتصاد السعودي وإجمالي الناتج المحلي بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030.

وشددت الوزارة على ضرورة العمل بموجب هذا القرار مبينه انه سيتم تطبيق العقوبات على المنشآت المخالفة وفق جدول المخالفات والعقوبات الصادر بالقرار الوزاري رقم 178743 في 27 -9 1440ه.

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