طقس الخميس.. أمطار وسحب رعدية على7 مناطق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الأحوال الجوية ليوم غد الخميس؛ لافتة إلى هطول أمطار رعدية، ونشاط للرياح المثيرة للأتربة والغبار على 7 مناطق.

وفي بيان تفصيلي، عبر موقعها الرسمي، قالت هيئة الأرصاد: يتوقع هطول أمطار رعدية على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة، ومنطقة نجران)، كما تكون السماء غائمة جزئيًّا، تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات (مكة المكرمة وأجزاء من منطقتي الرياض والشرقية).

ولم تستبعد هيئة الأرصاد تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من شمال المملكة.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، أشارت الهيئة إلى أن الرياح السطحية ستكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الأوسط والشمالي، وغربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-42 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج بين متر ومترين، أما البحر فسيكون متوسط الموج إلى مائج.

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وعلى الخليج العربي، ستكون الرياح السطحية جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج بين متر ومترين، والبحر سيكون متوسط الموج.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة غدًا الخميس:

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