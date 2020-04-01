أمير جازان يثمّن جهود رجال الأمن في متابعة تطبيق منع التجول

ثمن الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، الجهود الكبيرة التي يبذلها رجال الأمن بالمنطقة كافة، في مواصلة تنفيذ أمر منع التجول بالمنطقة وتطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية التي أقرتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا ودورهم في الحفاظ على مقدرات الوطن ومكتسباته وحماية أهله خاصة في أوقات منع التجول، مشيدًا بتعاون جميع المواطنين والمقيمين التام في تطبيق المنع لما فيه مصلحة الجميع.

ونوه الأمير محمد بن ناصر بما تحظى به القطاعات الأمنية من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، وإشراف دقيق وعمل دؤوب من وزير الداخلية.

ووجه أمير منطقة جازان شكره لمدير شرطة المنطقة رئيس اللجنة الأمنية الدائمة بالمنطقة اللواء عبدالله بن مسفر الزهيري بنقل تحياته وتقديره وشكره لرجال الأمن كافة على ما يقومون به من أعمال جليلة بمختلف محافظات المنطقة لأمن وسلامة بلادهم ومجتمعهم.

من جانبه عبر مدير شرطة المنطقة باسمه ونيابة عن جميع منسوبي الأجهزة الأمنية بالمنطقة عن خالص الامتنان والعرفان والشكر لأمير منطقة جازان ونائبه، على المتابعة الدقيقة والتوجيهات السديدة التي تحفزهم دائمًا؛ لتقديم المزيد من العطاء لخدمة الدين والوطن.

Advertisements

اقرأ أيضًا:

«مدني جازان» يحذّرمن تقلبات جوية على 3 محافظات

ترقية «آل إبراهيم» إلى رتبة مقدم بشرطة جازان

بالصور.. جامعة جازان تجهز مركزًا طبيًا سعة 220 سريرًا لطوارئ كورونا