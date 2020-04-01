صحة الطائف ترد على فيديو استراحة أطباء مكافحة كورونا

أكدت صحة الطائف أنها تابعت ما تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي عن تجمع عدد من السيارات قرب أحد الاستراحات الخاصة بها.

ونفت صحة الطائف، ما جاء في أحد مقاطع الفيديو بشأن وجود مخالفات، وما احتواه من إشارات تزعم أن الاستراحة المشار إليها تتبع للشؤون الصحية.

وقالت: نؤكد للجميع أنه لا علاقة تربطها بالاستراحة محل النقاش، لافتة إلى أنها حددت في وقت سابق عددًا من المباني الفندقية لمنسوبيها ممن يقتضي الوضع الحالي والاحترازات عدم عودتهم لمنازلهم، وتأمين سكن مناسب لهم؛ لمنع اختلاطهم بالمجتمع، وحفاظًا على أسرهم، وتقديرًا لما يقومون به من جهد وتعامل مباشر مع الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا.

واختتمت صحة الطائف تعليقها على مقطع الفيديو، قائلة: لذا توجب التنويه لضرورة التزام الجميع بالتعليمات الملزمة؛ لمنع التجمع والاختلاط المباشر، بما في ذلك منسوبي الصحة ومنعًا لاستغلال الأوضاع الحالية لمخالفة تلك التعليمات باسم جهات صحية.

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