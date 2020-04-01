الجوازات توضح الفئات المستفيدة من تمديد فترة الإقامة لمدة 3 شهور

أوضحت المديرية العامة للجوازات، اليوم الأربعاء، الفئات المطبق عليها تمديد فتر الإقامة، دون التزامات مالية.

وقالت الجوازات، عبر تويتر: الإعفاء من المقابل المالي يُطبق على الوافدين، العاملين في المهن التجارية المنتهية إقامتهم من تاريخ 1441/7/23هـ الموافق 2020/3/20م حتى 1441/11/9هـ الموافق 30/6/2020م.

ولفتت الجوازات إلى أن الإعفاء من المقابل المالي، يتم من خلال تمديد فترة الإقامات الخاصة بهذه الفئات آليا، لمدة ثلاثة أشهر دون مقابل.

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