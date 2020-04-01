النيابة توضح عقوبة استغلال فيروس «كورونا» في ارتكاب جرائم معلوماتية

أكَّدت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، حظر إرسال رسائل كاذبة أيًا كان نوعها تحت غطاء فيروس «كورونا المستجد».

وفي بيان عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، قالت النيابة العامة: يُحظر إرسال رسائل كاذبة أيًا كان نوعها؛ تحت غِطاء «كورونا»، واستغلال تجاوب المرسل إليه في ذلك بالدخول غير المشروع لإلغاء بيانات خاصة، أو حذفها أو تدميرها، أو تسريبها أو إغلاقها، أو تغييرها أو إعادة نشرها.

وأكَّدت أن كل ما سبق ينطوي على جريمة معلوماتية مُوجبة للمُساءلة، مشيرة إلى أن جريمة الدخول غير المشروع على بيانات معلوماتية خاصة، يستوجب عقوبة السجن مدة تصل إلى أربع سنوات، وغرامة تصل إلى 3 ملايين ريال، إلى جانب مصادرة الأجهزة المستخدمة في الجريمة.

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