السعودية اليوم / صحة الجوف تنفذ 523 جولة لمراقبة تطبيق القطاع الصحي الخاص لتعليمات الوقاية من فيروس كورونا



سكاكا 08 شعبان 1441 هـ الموافق 01 إبريل 2020 م واس

نفذت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الجوف ممثلة بإدارة الالتزام ، جولات رقابية على القطاع الخاص بالمنطقة لمراقبة تنفيذها للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس

وأوضحت صحة الجوف أن الجولات التي بلغ عددها 523 تأتي للتأكد من تطبيق سياسة مكافحة العدوى للوقاية من

// انتهى //

22:34ت م

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سكاكا 08 شعبان 1441 هـ الموافق 01 إبريل 2020 م واسنفذت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الجوف ممثلة بإدارة الالتزام ، جولات رقابية على القطاع الخاص بالمنطقة لمراقبة تنفيذها للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد .وأوضحت صحة الجوف أن الجولات التي بلغ عددها 523 تأتي للتأكد من تطبيق سياسة مكافحة العدوى للوقاية من فيروس كورونا المستجد , والالتزام بتعليمات وزارة الصحة، كما شملت الجولات قطاع الصيدليات للتأكد من توافر المستلزمات الطبية ومراقبة أسعارها وطرق بيعها للمستهلك، إضافة إلى التأكد من تعليق الخدمات الطبية الروتينية في عيادات الأسنان والجلدية، مؤكدةً على أن ذلك يأتي ضمن سلسلة إجراءات مشددة تقوم بها وزارة الصحة في الجوف لتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس كورونا المستجد .// انتهى //22:34ت م0216

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