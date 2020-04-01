السعودية اليوم / القطاعات الأمنية بظهران الجنوب تكثف حضورها خلال ساعات منع التجول



ظهران الجنوب 08 شعبان 1441 هـ الموافق 01 أبريل 2020 م واس

كثفت القطاعات الأمنية بمحافظة ظهران الجنوب حضورها ومتابعتها لتطبيق أمر منع التجول ، خلال ساعات سريانه، للمحافظة على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

وشهدت شوارع المحافظة تمركز الأجهزة الأمنية في الشوارع والتقاطعات والميادين ، والنقاط الأمنية في مداخل المحافظة لتطبيق أمر منع التجول ، وخلو الشوارع من السيارات والمارة، وتجاوُب المواطنين والمقيمين بالمحافظة والمراكز التابعة لها مع الأمر ، الذي يأتي حرصاً من القيادة الرشيدة - حفظها الله - على صحة وسلامة الجميع .

// انتهى //

22:32ت م

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