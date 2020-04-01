السعودية اليوم / جامعة نجران تطلق مبادرة "برنامج دعم أبحاث ودراسات فيروس كورونا المستجد"



نجران 08 شعبان 1441هـ الموافق 01 أبريل 2020 م واس

أطلقت جامعة نجران ممثلة في عمادة البحث العلمي اليوم مبادرة "برنامج دعم أبحاث ودراسات

وتدعم هذا المبادرة عدة مجالات تتمثل في دور المملكة في مكافحة انتشار فيروس كورونا، ومجال التشخيص والكشف عن الفيروس، ومجال استكشاف أو تطوير أدوية أو أجهزة تساعد على العلاج، ومجال استكشاف أو تطوير برامج معلوماتية طبية للمساعدة في الحد من انتشار الفيروس والوقاية منه، إضافةً إلى مجال الأثر الاجتماعي والبيئي مثل أثر الدراسات الاقتصادية والنفسية لانتشار الفيروس، كذلك تأثير وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب مجال إدارة الأزمات في الحالات الطارئة، ومجال تطوير المنظومة الصحية لمواجهة الأزمات الطارئة.

وتسعى الجامعة من خلال هذه المبادرة إلى الوصول إلى نتائج تتمثل في أوراق بحثية منشورة، وبرامج إلكترونية، وبراءات اختراع، ومنتج طبي، وسيكون استقبال المشاريع البحثية الخاص بفيروس كورونا حسب الضوابط والشروط في اللائحة التنظيمية للبرامج البحثية في الجامعة.

من جهته أوضح عميد البحث العلمي بالجامعة الدكتور ماطر محنشي أن هذه المبادرة تأتي بتوجيه من معالي مدير الجامعة الدكتور فلاح بن فرج السبيعي، مشيراً إلى أن الجامعة تسعى نتيجة لخبراتها الكبيرة في البحوث إلى المساهمة في التوصل إلى نتائج فاعلة في القضاء على الجائحة وانحسارها من منطلق الدور الكبير الذي يقع على عاتق الجامعات.

وأكد محنشي أن البحوث العلمية التي تعنى بدراسة الأوبئة هي الرافد الأساسي لاستكشاف وتطوير حلول من عدة جهات مثل استكشاف الأدوية ووقف انتشار الوباء و تطوير المنظومة الصحية للحد من انتشاره، كما تلعب البحوث التي تعنى بالدراسات الاقتصادية و النفسية دوراً أساسياً للحد من خطورة انتشار الفيروس.

// انتهى //

22:21ت م

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نجران 08 شعبان 1441هـ الموافق 01 أبريل 2020 م واسأطلقت جامعة نجران ممثلة في عمادة البحث العلمي اليوم مبادرة "برنامج دعم أبحاث ودراسات فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، انطلاقاً من دور الجامعة في خدمة المجتمع والحد من انتشار الفيروس.وتدعم هذا المبادرة عدة مجالات تتمثل في دور المملكة في مكافحة انتشار فيروس كورونا، ومجال التشخيص والكشف عن الفيروس، ومجال استكشاف أو تطوير أدوية أو أجهزة تساعد على العلاج، ومجال استكشاف أو تطوير برامج معلوماتية طبية للمساعدة في الحد من انتشار الفيروس والوقاية منه، إضافةً إلى مجال الأثر الاجتماعي والبيئي مثل أثر الدراسات الاقتصادية والنفسية لانتشار الفيروس، كذلك تأثير وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب مجال إدارة الأزمات في الحالات الطارئة، ومجال تطوير المنظومة الصحية لمواجهة الأزمات الطارئة.وتسعى الجامعة من خلال هذه المبادرة إلى الوصول إلى نتائج تتمثل في أوراق بحثية منشورة، وبرامج إلكترونية، وبراءات اختراع، ومنتج طبي، وسيكون استقبال المشاريع البحثية الخاص بفيروس كورونا حسب الضوابط والشروط في اللائحة التنظيمية للبرامج البحثية في الجامعة.من جهته أوضح عميد البحث العلمي بالجامعة الدكتور ماطر محنشي أن هذه المبادرة تأتي بتوجيه من معالي مدير الجامعة الدكتور فلاح بن فرج السبيعي، مشيراً إلى أن الجامعة تسعى نتيجة لخبراتها الكبيرة في البحوث إلى المساهمة في التوصل إلى نتائج فاعلة في القضاء على الجائحة وانحسارها من منطلق الدور الكبير الذي يقع على عاتق الجامعات.وأكد محنشي أن البحوث العلمية التي تعنى بدراسة الأوبئة هي الرافد الأساسي لاستكشاف وتطوير حلول من عدة جهات مثل استكشاف الأدوية ووقف انتشار الوباء و تطوير المنظومة الصحية للحد من انتشاره، كما تلعب البحوث التي تعنى بالدراسات الاقتصادية و النفسية دوراً أساسياً للحد من خطورة انتشار الفيروس.// انتهى //22:21ت م0212

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