السعودية اليوم / الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية توقف تحديث التقارير الطبية للأشخاص ذوي الإعاقة لحين انتهاء أزمة كورونا



الرياض 08 شعبان 1441 هـ الموافق 01 إبريل 2020 م واس

أصدر معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي قراراً وزاريًا يقضي بإيقاف تحديث التقارير الطبية للأشخاص ذوي الإعاقة من تاريخ تعليق الحضور لمقار العمل بالدولة وتأجيل التحديث لحين الانتهاء من تداعيات أزمة

وأكد القرار الوزاري على استمرار صرف الإعانات الشهرية لجميع المستفيدين عدا -حالات الوفاة-، ذلك خلال الفترة الحالية، حيث يأتي هذا القرار تماشيًا مع المسؤولية المجتمعية المناطة بالوزارة تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة.

يذكر أن الوزارة تسعى من خلال هذا القرار إلى التخفيف على الأشخاص ذوي الإعاقة خلال الفترة الحالية وضمان حصولهم على حقوقهم المتصلة بالإعاقة.

// انتهى //

22:14ت م

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الرياض 08 شعبان 1441 هـ الموافق 01 إبريل 2020 م واسأصدر معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي قراراً وزاريًا يقضي بإيقاف تحديث التقارير الطبية للأشخاص ذوي الإعاقة من تاريخ تعليق الحضور لمقار العمل بالدولة وتأجيل التحديث لحين الانتهاء من تداعيات أزمة كورونا وعودة المنشآت الصحية إلى عملها بشكل اعتيادي.وأكد القرار الوزاري على استمرار صرف الإعانات الشهرية لجميع المستفيدين عدا -حالات الوفاة-، ذلك خلال الفترة الحالية، حيث يأتي هذا القرار تماشيًا مع المسؤولية المجتمعية المناطة بالوزارة تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة.يذكر أن الوزارة تسعى من خلال هذا القرار إلى التخفيف على الأشخاص ذوي الإعاقة خلال الفترة الحالية وضمان حصولهم على حقوقهم المتصلة بالإعاقة.// انتهى //22:14ت م0211

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