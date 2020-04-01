السعودية اليوم / وزير البيئة يرفع شكره للقيادة بمناسبة صرف الدفعة السابعة من الدعم الشهري لصغار مربي الماشية



الرياض 08 شعبان 1441 هـ الموافق 01 أبريل 2020 م واس

رفع معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي خالص شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير

حيث أودعت وزارة البيئة والمياه والزراعة أكثر من (110) ملايين ريال في حسابات مستفيدي برنامج دعم صغار مربي الماشية ضمن دورة الاستحقاق السابعة لبرنامج الإعانات الزراعية، بزيادة بلغت أكثر من(30) مليون ريال عن دورة الاستحقاق السابقة.

وأوضحت الوزارة أن عدد المستفيدين لهذه الدورة بلغ ( 78,220) مستفيداً بتغطية بلغت (13) مليون و (376) ألفاً و (691 ) رأساً من الماشية في المملكة، مبينة أن عملية الصرف تمت بعد أن قدم المستفيدون بياناتهم عبر منصة زراعي وتم حصرها ومراجعتها من قبل الوزارة، حيث بلغ عدد المواطنين المستحقين من الذكور (57,100) مستفيد ومن الإناث ( 21,220) مستفيدة.

ويهدف برنامج دعم صغار مربي الماشية إلى تعظيم الاستفادة من الدعم الزراعي من خلال إعادة توجيه الدعم لمستحقيه بشكل مباشر، وتحقيق التطلعات الاحترافية لتربية المواشي وتحفيز مربي الماشية للتحول من التربية التقليدية إلى التربية المهنية المكثفة.

// انتهى //

22:08ت م

0207



الرياض 08 شعبان 1441 هـ الموافق 01 أبريل 2020 م واسرفع معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي خالص شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - ، بمناسبة صرف الدفعة السابعة من الدعم المالي الشهري لصغار مربي الماشية من المواطنين والمواطنات.حيث أودعت وزارة البيئة والمياه والزراعة أكثر من (110) ملايين ريال في حسابات مستفيدي برنامج دعم صغار مربي الماشية ضمن دورة الاستحقاق السابعة لبرنامج الإعانات الزراعية، بزيادة بلغت أكثر من(30) مليون ريال عن دورة الاستحقاق السابقة.وأوضحت الوزارة أن عدد المستفيدين لهذه الدورة بلغ ( 78,220) مستفيداً بتغطية بلغت (13) مليون و (376) ألفاً و (691 ) رأساً من الماشية في المملكة، مبينة أن عملية الصرف تمت بعد أن قدم المستفيدون بياناتهم عبر منصة زراعي وتم حصرها ومراجعتها من قبل الوزارة، حيث بلغ عدد المواطنين المستحقين من الذكور (57,100) مستفيد ومن الإناث ( 21,220) مستفيدة.ويهدف برنامج دعم صغار مربي الماشية إلى تعظيم الاستفادة من الدعم الزراعي من خلال إعادة توجيه الدعم لمستحقيه بشكل مباشر، وتحقيق التطلعات الاحترافية لتربية المواشي وتحفيز مربي الماشية للتحول من التربية التقليدية إلى التربية المهنية المكثفة.// انتهى //22:08ت م0207

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