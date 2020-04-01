السعودية اليوم / الولايات المتحدة تسجل 22562 حالة إصابة بفيروس كورونا



واشنطن 08 شعبان 1441 هـ الموافق 01 ابريل 2020 م واس

ارتفع عدد الإصابات بفيروس

وأعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم إحصاء حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 31 مارس مقارنة بما أعلنته يوم الثلاثاء.

وبحسب تقديرات موقع جونز هوبكنز الأمريكي بلغ عدد الإصابات المؤكدة اليوم في الولايات المتحدة حتى الساعة الثانية بتوقيت العاصمة الأمريكية واشنطن 199,092 حالة وعدد الوفيات 4,361 حالة وفاة ، ولا زالت نيويورك في المرتبة الأولى من عدد الإصابات 44,915 حالة إصابة مؤكدة و 1,139 حالة وفاة .

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22:02ت م

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واشنطن 08 شعبان 1441 هـ الموافق 01 ابريل 2020 م واسارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 186101 بزيادة 22562 حالة عن الإحصاء السابق، فيما ارتفع عدد الوفيات بواقع 743 حالة إلى 3603 حالات.وأعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم إحصاء حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 31 مارس مقارنة بما أعلنته يوم الثلاثاء.وبحسب تقديرات موقع جونز هوبكنز الأمريكي بلغ عدد الإصابات المؤكدة اليوم في الولايات المتحدة حتى الساعة الثانية بتوقيت العاصمة الأمريكية واشنطن 199,092 حالة وعدد الوفيات 4,361 حالة وفاة ، ولا زالت نيويورك في المرتبة الأولى من عدد الإصابات 44,915 حالة إصابة مؤكدة و 1,139 حالة وفاة .// انتهى //22:02ت م0206

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