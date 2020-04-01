السعودية اليوم / الإمارات تسجل 150 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد وحالتي وفاة



أبوظبي 08 شعبان 1441 هـ الموافق 01 إبريل 2020 م واس

سجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم 150 حالة إصابة جديدة بـ"

وقالت الوزارة إن الحالات الجديدة تعود لجنسيات مختلفة وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة , موضحة أنها سجلت حالتي وفاة بسبب

// انتهى //

21:57ت م

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أبوظبي 08 شعبان 1441 هـ الموافق 01 إبريل 2020 م واسسجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم 150 حالة إصابة جديدة بـ" كورونا المستجد" اكتشفت من خلال فحص المخالطين لإصابات أعلن عنها مسبقاً، ولم يلتزموا بالإجراءات الوقائية والتباعد الجسدي، بالإضافة إلى حالات مرتبطة بالسفر إلى الخارج، وبذلك يبلغ عدد الحالات 814 حالة.وقالت الوزارة إن الحالات الجديدة تعود لجنسيات مختلفة وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة , موضحة أنها سجلت حالتي وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" لمصاب من الجنسية الآسيوية يبلغ من العمر 62 عاماً، ومصاب خليجي يبلغ من العمر 78 وكلا الحالتين يعانيان أمراضاً مزمنة وفشلاً في عضلة القلب أدت لتدهور حالتيهما الصحية وبذلك يكون عدد الوفيات في الدولة 8.// انتهى //21:57ت م0203

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