السعودية اليوم / العاهل الأردني يدعو لوضع جدول زمني لحماية الاقتصاد الوطني واستدامته لما بعد الفترة الحالية



عمّان 08 شعبان 1441 هـ الموافق 01 إبريل 2020 م واس

دعا العاهل الأردني عبدالله الثاني، اليوم، حكومة بلاده للتخطيط لما بعد الفترة الحالية ووضع جدول زمني واضح لحماية الاقتصاد الوطني واستدامته، إضافة إلى وضع خطة اقتصادية لتخطي هذه الفترة الاستثنائية، وبذل أقصى الجهود للحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم باعتبارها أولوية.

وشدد خلال ترؤسه اجتماعا لمناقشة خطط الحكومة وإجراءاتها في التخفيف من الآثار الاقتصادية لوباء

كما وشدد، على ضرورة أن تتخذ لجنة حماية الاقتصاد الوطني، التي تم تشكيلها أخيرا، سلسلة من الإجراءات المطلوبة، ضمن خطة للمنعة الاقتصادية، لدعم مؤسسات الأعمال وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي وتحديد الفرص التي يمكن الاستفادة منها.

// انتهى//

21:55ت م

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عمّان 08 شعبان 1441 هـ الموافق 01 إبريل 2020 م واسدعا العاهل الأردني عبدالله الثاني، اليوم، حكومة بلاده للتخطيط لما بعد الفترة الحالية ووضع جدول زمني واضح لحماية الاقتصاد الوطني واستدامته، إضافة إلى وضع خطة اقتصادية لتخطي هذه الفترة الاستثنائية، وبذل أقصى الجهود للحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم باعتبارها أولوية.وشدد خلال ترؤسه اجتماعا لمناقشة خطط الحكومة وإجراءاتها في التخفيف من الآثار الاقتصادية لوباء فيروس كورونا المستجد ، على ضرورة تنسيق الحكومة مع القطاع الخاص واستشارته، بشأن الخطط الاقتصادية والخطوات التي عليهما اتخاذها، للحفاظ على الأمن الوظيفي للعاملين وضمان استدامة القطاع الخاص.كما وشدد، على ضرورة أن تتخذ لجنة حماية الاقتصاد الوطني، التي تم تشكيلها أخيرا، سلسلة من الإجراءات المطلوبة، ضمن خطة للمنعة الاقتصادية، لدعم مؤسسات الأعمال وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي وتحديد الفرص التي يمكن الاستفادة منها.// انتهى//21:55ت م0202

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