السعودية اليوم / ساعات منع التجول بنجران .. رجال الأمن عينٌ ساهرة .. والسكان التزام وامتثال



نجران 08 شعبان 1441 هـ الموافق 01 إبريل 2020 م واس

واصلت وكالة الأنباء

وأبرزت "واس" الجهود الحثيثة والانضباط الكبير لدى رجال الأمن من مختلف القطاعات والأجهزة الأمنية وهم عين ساهرة على راحة المواطنين والمقيمين، ومتابعتهم لتطبيق أمر منع التجول، الذي يأتي حرصاً من القيادة الرشيدة على صحة وسلامة الجميع.

// انتهى //

21:48ت م

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نجران 08 شعبان 1441 هـ الموافق 01 إبريل 2020 م واسواصلت وكالة الأنباء السعودية "واس" جولاتها الميدانية المستمرة خلال ساعات أمر منع التجول بنجران ورصدت مدى الالتزام التام من قبل المواطنين والمقيمين من خلال خلو الشوارع والتقاطعات والميادين من المارة والمركبات، ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا وأبرزت "واس" الجهود الحثيثة والانضباط الكبير لدى رجال الأمن من مختلف القطاعات والأجهزة الأمنية وهم عين ساهرة على راحة المواطنين والمقيمين، ومتابعتهم لتطبيق أمر منع التجول، الذي يأتي حرصاً من القيادة الرشيدة على صحة وسلامة الجميع.// انتهى //21:48ت م0199

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.