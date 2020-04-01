شكرا لقرائتكم خبر عن «التميمي»: تدابير مبكرة لتسخير التقنية في مواجهة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أكد محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد بن سعود التميمي، أن المملكة اتخذت تدابير مبكرة لتسخير التقنية في خدمة العديد من المجالات الاجتماعية والاقتصادية، ومن أبرزها تزويد مقدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات بترددات إضافية، وإصدار إرشادات وسياسات لتسهيل العمل عن بعد في الجهات الحكومية، وإتاحة الوصول المجاني للمنصات التعليمية والصحية، وتفعيل تطبيقات خدمات التوصيل وحلول الدفع الإلكتروني مع الإلزام بالتدابير الصحية.

وشدد على حرص المملكة والتزامها بمكافحة جائحة كورونا، واتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية، على صعيد القطاعات ذات الدور المحوري في هذه الأزمة، بما فيها قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع لجنة الأمم المتحدة للنطاق العريض والتنمية المستدامة المنعقد افتراضيًا مساء اليوم، لمناقشة سبل تسخير التقنية في مكافحة جائحة فيروس كورونا (COVID-19) العالمية.

وأشار الدكتور التميمي إلى أن التواصل الآمن بات اليوم مطلبًا مهمًا، في ظل اعتماد إجراءات العمل عن بعد والتباعد الاجتماعي التي اتخذتها معظم البلدان، موضحًا أن المملكة شهدت خلال الفترة القصيرة الماضية إقبالًا متزايدًا على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، مما زاد في استهلاك البيانات بنسبة وصلت إلى 33 %.

وفي ختام الاجتماع؛ أصدرت اللجنة بيانًا يؤكد على أهمية تنسيق الجهود وتكاملها في سبيل تحقيق أهدافٍ شملت تيسير الوصول للتقنية وضمان استمراريتها وحماية بنيتها التحتية.