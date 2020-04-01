الشرقية تحارب «كورونا».. تطهير ١٢٩٧ موقعًا وتغريم المحال المخالفة

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كما عملت على معالجة ١١٢ بلاغًا، ووقعت 421 غرامة على المحال التجارية المخالفة للإجراءات الاحترازية.
فيما بدأت كافة محال بيع الورقيات والخضار والفواكة، وملاك المطاعم والبوفيهات بتفعيل قرار الأمانة بإحكام إغلاق السلع والطلبات وتغليفها بجهاز التغليف الحراري، قبل تسليمها للمستهلك بهدف ضمان وصول المنتج الغذائي بشكل سليم وآمن.
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