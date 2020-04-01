- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
شكرا لقرائتكم صور.. جولات رقابية لضمان تطبيق الاحترازات والاشتراطات الصحية بجازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
صور.. جولات رقابية لضمان تطبيق الاحترازات والاشتراطات الصحية بجازان
للوقاية من تفشي فيروس كورونا
متابعات الخليج 365- جازان
ضمن مبادرة القطاع البلدي كخط دفاع أول للحد من تفشي فيروس كورونا، قامت أمانة منطقة جازان ممثلة بوكالة الخدمات وبمشاركة فرع وزارة التجارة بالمنطقة وفرع الهلال الأحمر السعودي، مساء اليوم الأربعاء، بجولات رقابية للتأكد من تطبيق الاحترازات وتوفر الاشتراطات الصحية في المنشآت الغذائية والمراكز التجارية.
وشملت الجولة عددًا من المنشآت الغذائية والمراكز التجارية بالمنطقة؛ لمتابعة مدى تطبيق خطط الرقابة الموجهة، والالتزام بالإجراءات الوقائية اللازمة، وغلق المحلات المخالفة للأنظمة.
ووجه أمين منطقة جازان، الأستاذ نايف بن سعيدان، بتكثيف أعمال رقابة الفرق الميدانية في الأمانة وبلدياتها المرتبطة وضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والمقيمين، مبينًا بأن هذه الجولات تأتي ضمن حملة الرقابة البلدية الموجهة التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية بهدف زيادة تكثيف الرقابة الصحية في المنشآت الغذائية والجهات ذات العلاقة بالصحة العامة.
وأوضح أن هذه الجهود تأتي بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، وبتوجيه وبمتابعة مباشرة من قبل معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، لتكثيف الحملات الاحترازية والوقائية حرصًا على صحة وسلامة متابعات الخليج 365 والمقيم.
تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر صور.. جولات رقابية لضمان تطبيق الاحترازات والاشتراطات الصحية بجازان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.