صور.. جولات رقابية لضمان تطبيق الاحترازات والاشتراطات الصحية بجازان

2020-04-01

متابعات الخليج 365- جازان

ضمن مبادرة القطاع البلدي كخط دفاع أول للحد من تفشي فيروس كورونا، قامت أمانة منطقة جازان ممثلة بوكالة الخدمات وبمشاركة فرع وزارة التجارة بالمنطقة وفرع الهلال الأحمر السعودي، مساء اليوم الأربعاء، بجولات رقابية للتأكد من تطبيق الاحترازات وتوفر الاشتراطات الصحية في المنشآت الغذائية والمراكز التجارية.

وشملت الجولة عددًا من المنشآت الغذائية والمراكز التجارية بالمنطقة؛ لمتابعة مدى تطبيق خطط الرقابة الموجهة، والالتزام بالإجراءات الوقائية اللازمة، وغلق المحلات المخالفة للأنظمة.

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ووجه أمين منطقة جازان، الأستاذ نايف بن سعيدان، بتكثيف أعمال رقابة الفرق الميدانية في الأمانة وبلدياتها المرتبطة وضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والمقيمين، مبينًا بأن هذه الجولات تأتي ضمن حملة الرقابة البلدية الموجهة التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية بهدف زيادة تكثيف الرقابة الصحية في المنشآت الغذائية والجهات ذات العلاقة بالصحة العامة.

وأوضح أن هذه الجهود تأتي بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، وبتوجيه وبمتابعة مباشرة من قبل معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، لتكثيف الحملات الاحترازية والوقائية حرصًا على صحة وسلامة متابعات الخليج 365 والمقيم.

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