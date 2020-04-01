الطفل صالح في العناية المركزة.. مريض بالسرطان وفصيلة دمه نادرة

2020-04-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

يعاني الطفل سامي صالح السعوي من الإصابة بمرض السرطان، وحالته حرجة، ويرقد حاليًّا بالعناية المركزة في مستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض، ويحتاج لنقل دم وفصيلة دمه نادرة.

وتفاعل العشرات من المغردين عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع حالة الطفل ، وأشاروا إلى أن الطفل بحاجة لفصيلة دم -O وأن دوام بنك الدم يبدأ من الساعة السابعة والنصف صباحًا، وحتى الساعة الثانية مساءً، طوال أيام الأسبوع، لمن أراد التبرع.

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وتفاعل المواطنون مع الدعوات، من خلال تغريداتهم على موقع تويتر، وقال محمد: “نسأل الله لكل من أعاد التغريدة، أو يساهم ولو بشيء بسيط نسأل الله أن يحقق مبتغاه ومُراده ويعجل بكل ما يفرحه عاجل”.

وأضاف مغرد آخر: “ساهم وشارك الأجر ولو برتويت”، بينما شاركت ريما الحميدان: “اللهم ألبسه ثوب الصحة والعافية يا أرحم الراحمين”.

وفي تغريدة أخرى قالت نورا: “فصيلة دمه نادرة، والله يكون بعونه ويشفيه، ويعافيه”، وقال خالد: “من يرغب في المساعدة عليه التواصل مع المستشفى لمعرفه التفاصيل”.

وبدوره تابع أبو سامي: “الله يشفيه ويعافيه ويجمع له بين الأجر والعافية”.وأردف عبدالمجيد: شفاه الله.. الله الشافي”.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19



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