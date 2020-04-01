جولات تفقدية لمتابعة مشاريع رجال ألمع وتعقيم متواصل ضد كورونا

2020-04-01

متابعات الخليج 365 - محمد الغبيشي - رجال ألمع

واصل رئيس بلدية محافظة رجال ألمع جولاته التفقدية على مراكز المحافظة، وذلك من أجل الوقوف على سير العمل بالمشاريع القائمة ومتابعة أعمال التعقيم والتطهير ضد كورونا.

وقد أكد رئيس البلدية، سعيد بن علي آل مصمع، أن هذه الجولات تأتي وفق توجيهات أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بضرورة الوقوف على المشاريع التي يتم العمل بها ومتابعتها أولًا بأول، مضيفًا أن جولة اليوم قد شملت مركزي وسانب وروام، حيث تم الوقوف على المشاريع القائمة حاليًّا ومتابعة سير العمل بها، وكذلك نسب الإنجاز فيها حسب العقود المبرمة بين البلدية والمقاولين المكلفين بهذه المشاريع.

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وكذلك الاطلاع على مطالب المواطنين بهذين المركزين، مبينًا أنه تمت كذلك متابعة عمليات الرش والتعقيم للمرافق ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأضاف أن الجولة تضمنت الوقوف على مشروع إنشاء حديقة في مركز وسانب، وكذلك مشروع إنشاء الحديقة وملعبين رياضيين بمركز روام حتى تكون هذه المشاريع متنفسًا للأهالي والشباب بالمركزين.

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