اختبارات جامعة حائل تثير النقاش ومطالب بإعادة النظر فيها !

2020-04-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

سادت حالة من عدم الرضا بين صفوف طلبة جامعة حائل؛ بسبب صعوبة الاختبارات، وقصر الوقت المتاح للإجابة عن الأسئلة إلكترونيًّا، الأمر الذي دفع بعضهم للمطالبة بوقف الامتحانات.

وانتقدت إحدى الطالبات، في تغريدة لها، الزمن المتاح للإجابة عن الأسئلة، والذي وصل في بعض الأسئلة إلى 30 ثانية، وقالت: “حدِّث العاقل بما يُعقل ما تفعلونه ظلم والله”.

وشارك مغرد آخر، مشيرًا إلى أن الجامعة مارست ضغوط على الطلبة من خلال إجراء البحوث العلمية على أمل الإعفاء من اختبارات نهاية العام، إلا أن ذلك لم يحدث.

وأكدت المها، أن الوقت المتاح للإجابة على الأسئلة لن يتيح الفرصة لقراءة أي سؤال، كما أنهم لم يراعوا الفروق الفردية بين الطلبة.

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وأضافت منيرة الشمري، في تغريدتها: “اطلب من جامعة حايل إلغاء الاختبارات النهائية، هذا عدل وإنصاف لنا بحق الإنسانية، أو وضع الاختبارات بعد العيد، أو وضع ساعتين في الإجابة علي الاختبار؛ تجنبًا للظلم، وأتمنى مناشدتي توصل للجامعة”.

ووافقتها الرأي إحدى المغردات، فقالت: “أطالب بإلغاء الاختبارات، خاصة في ظل الظروف الحالية، وأين الذين يطالبون بالتخفيف عن الطلاب؟”.

وانتقد محمد، ضيق الوقت للإجابة عن الأسئلة، بقوله: “نحن لدينا ٤٠ سؤالًا، ومطالبون بالإجابة عليها في 15 دقيقة فقط!”.

وأضاف عبدالعزيز، معلقًا على أحد الأسئلة: “أتحدى أي بروفيسور رياضيات يطلع الحل من الخيارات، لأنه أصلًا حاطين سؤال وإجابته ليست فيه”.

وفي وقت سابق، أعلنت الجامعة عن إطلاق عملية التعليم عن بعد في مختلف الكليات عبر نظام “البلاك بورد”، مشيرة إلى أن عدد الفصول الافتراضية بلغ 11417 فصلًا، وبلغ عدد مشاركات الطلاب والطالبات فيها 134662 مشاركة، بواقع 2648 محاضرة، كما بلغ عدد ساعات المحاضرات 13140 ساعة.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19



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