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المتطوع الصحي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - (مكة) تخطى عدد المسجلين في مبادرة «الممارس الصحي مستعد» التي أطلقها مركز التطوع الصحي في وزارة الصحة 78 ألف متطوع ومتطوعة، وذلك في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» الذي يتطلب جهدا كبيرا في مجال الاهتمام الصحي والتوعوي.



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