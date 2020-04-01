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كيف يمنحك مقطع مصور وظيفة الأحلام؟

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - برلين

الحصول على عمل يتطلب جهدا، من تحديث السيرة الذاتية وكتابة الخطاب المرفق بها إلى العثور على الشخصيات المرجعية. قد يتعجب المرشحون الأصغر سنا من أن العثور على وظيفة في مجال التكنولوجيا الفائقة لا يزال يسير على نمط المدرسة القديمة.

تقول خبيرة الوظائف إنجا روتلايندر «إنهم معتادون على فعل أي شيء متنقل على هواتفهم الذكية». لقد أصبحت عملية التوظيف أكثر اعتمادا على الوسيط التكنولوجي، ففي الوقت الذي أصبحت فيه المهارة المهنية مطلوبة للغاية، يجب على الشركات التنافس لجذب انتباه المرشحين. ومن هذا المنطلق تشجع بعض الشركات المتقدمين للوظائف على استخدام وسيط الفيديو.