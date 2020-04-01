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المجر تذبح 200 ألف بطة بسبب أنفلونزا الطيور

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - بودابست

أصدرت وكالة الأغذية في المجر أمس الأوامر لمزرعتين على الحدود مع صربيا بذبح 200 ألف من البط، عقب اكتشاف وجود فيروس انفلونزا الطيور في بعض الحيوانات.

يذكر أنه جرى إجبار مزرعة أخرى الأسبوع الماضي على ذبح 32,500 من البط، ولم يرصد حتى الآن انتقال فيروس انفلونزا الطيور للإنسان.