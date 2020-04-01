البطاطس تؤكل في الأطباق الحلوة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - برلين
البطاطس ليست مقتصرة على الأطباق المالحة فحسب ولكنها مكون في الأطباق الحلوة أيضا، وذلك بحسب ما قاله دومينيك كلير، الذي يبيع أطباق البطاطس في سوق «فيكتوالين ماركت» للأطعمة في ميونخ.
ونصح كلير بإعداد البطاطس المملوءة ببذور الخشاش والبرقوق أو غيرها من الفواكه «البطاطس تعطي للعجين عصارة لطيفة»، وبالنسبة للعجين تعجن البطاطس المسلوقة بعدما تترك لتبرد مع البيض والملح والكريمة المخمرة والدقيق، ثم يتم برم العجين ليصبح مستطيل الشكل ويدهن بالزبدة، ثم يحشو العجين بالفاكهة والقرفة والكزبرة والسكر، ليقدم الطبق دافئا يعلوه الآيس كريم.
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