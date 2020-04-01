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الدوري الأمريكي للسلة يناقش تبعات كورونا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - نيويورك بدأت رابطة الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين مناقشاتها بشأن التبعات المالية لأزمة تفشي الإصابات بفيروس كورونا المستجد على اللاعبين المشاركين في البطولة، حسبما أفادت شبكة «إسبن» التلفزيونية الأمريكية. وأوضحت الشبكة أن كل مباراة لم تقم في الموسم المنتظم بالبطولة، ولم يعد بالإمكان إقامتها في ظل هذه الظروف، ستكلف اللاعبين 1% من دخلهم السنوي. وتتركز المفاوضات حاليا على توضيح كيفية تقليص الرواتب.



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