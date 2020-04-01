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قصف يستهدف قائد فيلق القدس في حمص

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - دمشق

كشفت مصادر في المعارضة السورية أن القصف الإسرائيلي الذي طال مطار الشعيرات في محافظة حمص وسط سوريا استهدف اجتماعا رفيع المستوى لضباط من الجيش السوري والإيراني بينهم قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني.

وأكدت المصادر أن «القصف الذي طال مطار الشعيرات مساء الثلاثاء بطائرات حربية إسرائيلية من الأجواء اللبنانية استهدف طائرات نقل عسكرية إيرانية، واجتماعا لعدد من قادة الحرس الثوري وحزب الله اللبناني، بينهم القائد الجديد لفيلق القدس إسماعيل قاآني، وتأكد مقتل الجنرال في الحرس الثوري أحمد رضا بوردستان»، وأوضحت المصادر أن «قيادات أمنية عالية المستوى توجهت من العاصمة دمشق بالحوامات إلى المطار».

وكان مصدر عسكري قال في بيان إن «الطيران الحربي الإسرائيلي قام من فوق لبنان بإطلاق مجموعة من الصواريخ باتجاه شرق حمص، وعلى الفور تصدت وسائط دفاعنا الجوي للصواريخ المعادية، وأسقطت عددا منها».