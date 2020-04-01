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لاعبو كالياري يدعمون ناديهم برواتب شهر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - روما

قدم رئيس نادي كالياري الإيطالي لكرة القدم توماسو جيوليني شكره إلى لاعبي الفريق وأعضاء الأجهزة إثر تنازلهم عن رواتب شهر لدعم النادي، وذلك في ظل توقف المنافسات في الوقت الحالي بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا.

وقال جيوليني في تصريحات لقناة «فيديولينا» التلفزيونية الإيطالية «جميع لاعبي فريقنا وأعضاء الأجهزة أظهروا روح المسؤولية بالتنازل عن رواتب شهر».

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وأضاف «هذا سيساعدنا في تغطية جزء كبير من خسائرنا، التي لا تشمل عائدات البث التلفزيوني».

وأبان جيوليني أن خسارة عائدات البث التلفزيوني في المراحل الأخيرة من الموسم ستكون كارثية، حيث تقدر خسائر النادي حاليا بنحو 4 ملايين يورو (4ر4 ملايين دولار).

ويحتل كالياري المركز الـ12 في الدوري الإيطالي، قبل توقف الدوري في التاسع من مارس.

يذكر أن يوفنتوس أول أندية الدوري الإيطالي التي أعلنت تقليص رواتب اللاعبين، حيث أعلن السبت الماضي توفير نحو 90 مليون يورو من رواتب اللاعبين عن الفترة بين مارس ويونيو.