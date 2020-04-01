شكرا لقرائتكم خبر

طهران توقف طباعة الصحف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

قررت لجنة مكافحة فيروس كورونا المستجد في إيران مع وكيل شؤون الصحافة بوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، وقف إصدار الصحف والمجلات الورقية المطبوعة، اعتبارا من السبت المقبل، حيث من المقرر أن تنتهي عطلة عيد النوروز (رأس السنة الشمسية) في ذلك اليوم، وتعاود الصحافة إصدار نسخها، لكن القرار سيحرمها من النشر الورقي.

Advertisements

وبحسب لجنة مكافحة كورونا فإن القرار سيستمر حتى نهاية خطة «التباعد الاجتماعي»، والتي أقرتها وزارة الصحة الإيرانية الأسبوع الجاري، للحد من تفشي كورونا.

وبحسب اللجنة فإن عملية نشر الصحف الورقية والمجلات تستلزم عمل مجموعة من الأشخاص والصحفيين وحتى القائمين على صناعة ونشر وتوزيع الصحف، وهذه العملية من الممكن أن تؤدي إلى نشر الفيروس بشكل أكبر.

وطالبت اللجنة من وسائل الإعلام استغلال جميع إمكاناتها على الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي لتعزيز عملية نشر الأخبار ورفع الوعي بطرق التصدي لفيروس كورونا.