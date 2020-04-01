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«سكني» يطلق مشروعا بالمدينة يوفر 2962 وحدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة مكة المكرمة

أطلق برنامج «سكني» التابع لوزارة الإسكان، مشروعا سكنيا جديدا تحت الإنشاء في المدينة المنورة ضمن مشاريع الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص، يوفر 2962 وحدة سكنية متعددة المساحات والتصاميم تلائم جميع احتياجات الأسر السعودية، يضاف لستة مشاريع أخرى تشهد منطقة المدينة المنورة تنفيذها توفر 6573 وحدة متنوعة، منها مشروعان في محافظة ينبع.

وأوضح البرنامج في بيان أنه بدأت إجراءات الحجز الالكتروني للوحدات على موقع وتطبيق سكني ضمن خطوات سهلة واستحقاق فوري دون انتظار، بهدف زيادة نسب تملك الأسر السعودية إلى 70% بحلول 2030، وباستطاعة جميع المستفيدين الراغبين في التملك الاطلاع على تفاصيل الوحدات وحجزها الكترونيا.

وأشار «سكني» إلى أن مشروع «جادة السكب» يقع في موقع مميز في حي السكب في المدينة المنورة على امتداد شارعي الملك خالد والأمير سلطان بن عبدالعزيز، بمساحة إجمالية تزيد على 746 ألف م2، ويتكون من 792 مبنى، ويوفر 2962 وحدة سكنية، إضافة إلى مسطحات خضراء ومرافق تعليمية وصحية وتجارية وجسور معلقة للمشاة، ويستوعب المشروع نحو 13,500 نسمة ضمن بيئة حضارية متكاملة، وتبدأ أسعار الشقق السكنية من 306 آلاف ريال وبأقساط شهرية ميسرة.

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ولفت إلى أن المشروع يمتاز بتكامل البنية التحتية والخدمات من كهرباء ومياه وصرف صحي وسفلتة وأرصفة وإنارة، إضافة إلى نظام تصريف السيول، وتوفر الخدمات والمرافق العامة، ويأتي امتدادا لنحو 72 مشروعا تحت الإنشاء توفر نحو 130 ألف وحدة سكنية في مختلف مناطق ومدن المملكة، إضافة إلى 42 مشروعا للوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان سيف بن سالم السويلم على استمرار برنامج «سكني» في طرح مزيد من المشاريع والمخططات خلال المدة المقبلة لتوفير خيارات أكثر للمواطنين تمكنهم من الحصول على المسكن الملائم الذي يلبي رغباتهم، بما يرفع من نسبة التملك السكني إلى 70% بحلول عام 2030 وفقا لمستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة، مبينا أن «سكني» سيواصل طرح المزيد من المشاريع خلال المدة المقبلة في مختلف مناطق المملكة.

وأضاف السويلم أن هناك نحو 57 مشروعا سكنيا تتواصل فيها أعمال البناء تتوزع في مختلف المناطق، وتشمل هذه المشاريع نماذج وتصاميم متنوعة سواء فلل أو شقق أو تاون هاوس، لافتا النظر إلى استمرار البرنامج في تقديم الحلول السكنية لمستفيديه، والتي تشمل الأراضي السكنية، والبناء الذاتي، وشراء الوحدات السكنية الجاهزة أو ضمن مشاريع الوزارة، أو تحت الإنشاء بالشراكة مع القطاع الخاص.

مشروع »جادة السكب«