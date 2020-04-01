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رعب على حاملة طائرات أمريكية.. وترمب: القادم أسوأ

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - واشنطن

فيما أصيب الأمريكان بحالة من الرعب بعد وصول كورونا إلى حاملة طائرات تابعة للبنتاجون، توقع الرئيس دونالد ترمب أن يكون الأسبوعان القادمان «مؤلمين للغاية»، في الوقت الذي تكافح فيه بلاده تفشي فيروس كورونا.

وقال خلال مؤتمر صحفي «إنه طاعون»، مضيفا أنه سيكون هناك بعض الضوء في نهاية النفق، وأضاف «الزيادة آتية، وتأتي بقوة كبيرة».

وقال مسؤول أمريكي إن تفشي فيروس كورونا على متن حاملة طائرات أمريكية تعمل بالطاقة النووية يمثل تحديا للحكومة. وأوضح توماس مودلي، القائم بأعمال وزير البحرية، لشبكة «سي. إن. إن» أن «هذا ظرف فريد من نوعه، ونحن نعمل عليه».

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وكان قائد حاملة الطائرات «ثيودور روزفلت»، الكابتن بريت كروزير، أرسل خطابا للبحرية يطالب فيه بإجلاء معظم البحارة، قائلا إن أرواحهم معرضة للخطر. وأضاف «إن الإبقاء على أربعة آلاف شاب وشابة على متن الحاملة يعد خطرا لا داعي له ويبدد الإيمان لدى البحارة الذين يثقون برعايتنا».

وأبلغ الخطاب عن أكثر من 100 حالة إصابة على متن الحاملة، مقارنة بـ 36 حالة قبل بضعة أيام.

وقال «سيتطلب هذا حلا سياسيا. لسنا في حرب، ومن ثم ليست هناك حاجة ليموت هؤلاء البحارة».

من جهته قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه «سيفعل ما هو صحيح» بالنسبة لسفينتين سياحيتين تقطعت بهما السبل، مشيرا إلى أنه سيتم السماح لهما بالرسو في الولايات المتحدة.