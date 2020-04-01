الأمم المتحدة تدعو لوقف القتال في ليبيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - طرابلس
جدد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في ليبيا دعوته لأطراف النزاع في ليبيا إلى إيقاف القتال على الفور، والسماح للأجهزة الطبية بأداء مهامها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.
وأكد المكتب أنه بعد تسجيل حالتين جديدتين مؤكدتين لفيروس كورونا في ليبيا، وارتفاع العدد الإجمالي الآن إلى 10 حالات، فإنه يجب أن يتوقف القتال الجاري على الفور للسماح للسلطات الصحية ووكالات المساعدة باحتواء المزيد من انتشار الوباء.
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