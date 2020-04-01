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21 قتيلا في غارات جوية على الصومال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - نيروبي

ذكرت منظمة العفو الدولية أمس أن الغارات الجوية الأمريكية في الصومال أسفرت عن مقتل 21 مدنيا وإصابة 11 آخرين منذ عام 2017، متهمة القيادة الأفريقية التابعة للجيش الأمريكي (أفريكوم) بأنها لم تضطلع بأدنى مسؤولية لمجابهة هذا الأمر.

وقال دبروس موشينا، مدير المنظمة الحقوقية لشرق وجنوب أفريقيا في بيان «لم تخفق أفريكوم بكل ما في الكلمة من معنى فحسب في مهمتها في الإبلاغ عن الضحايا المدنيين في الصومال، لكن يبدو أنها لا تهتم بمصير عدد من الأسر التي انفصل عراها تماما».

وتدعم الولايات المتحدة القوات الصومالية وجنود الاتحاد الأفريقي في القتال ضد جماعة الشباب، وشنت عددا من الغارات الجوية في الصومال، والتي تستهدف الجماعة الإرهابية التي كثيرا ما تهاجم قوات الأمن والمدنيين.