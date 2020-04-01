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تشيد بريطانيا أكبر مستشفى في العالم لمواجهة فيروس كورونا المستجد الذي يلحق أضرارًا بشرية ومادية بالغة ببريطانيا ودول كثيرة حول العالم.
ويقع المستشفى الذي يوشك على الانتهاء بمساعدة الجيش، شرقي لندن ويتكون من 80 جناحًا، يحتوي كل واحد منهم على 42 سريرًا.
ويحتاج المستشفى الذي أطلق عليه اسم "نايتينغيل" للعمل بطاقته القصوى، إلى أكثر من 16 ألف موظف، وحاليًا يعمل أفراد الجيش لمدة 15 ساعة يوميًا، لإنجازه في أقرب وقت ممكن، وفقًا لـ"الحرة".
وذكر نشطاء أن المستشفى على وشك الانتهاء، على الرغم من أن أعمال البناء لم تبدأ سوى قبل أسبوع واحد فقط.
وأنشأ هذا المستشفى المؤقت داخل مركز مؤتمرات إكسل شرقي لندن، وخصصت أربعة آلاف سرير من سعته، للمرضى المصابين بفيروس كورونا، ما يجعله أكبر منشأة طوارئ ميدانية في العالم.
منطقة المرفقات
بريطانيا فيروس كورونا الجديد
بسعة 4 آلاف سرير.. بريطانيا تبني أكبر مستشفى في العالم لمعالجة مرضى "كورونا"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-04-01
تشيد بريطانيا أكبر مستشفى في العالم لمواجهة فيروس كورونا المستجد الذي يلحق أضرارًا بشرية ومادية بالغة ببريطانيا ودول كثيرة حول العالم.
ويقع المستشفى الذي يوشك على الانتهاء بمساعدة الجيش، شرقي لندن ويتكون من 80 جناحًا، يحتوي كل واحد منهم على 42 سريرًا.
ويحتاج المستشفى الذي أطلق عليه اسم "نايتينغيل" للعمل بطاقته القصوى، إلى أكثر من 16 ألف موظف، وحاليًا يعمل أفراد الجيش لمدة 15 ساعة يوميًا، لإنجازه في أقرب وقت ممكن، وفقًا لـ"الحرة".
وذكر نشطاء أن المستشفى على وشك الانتهاء، على الرغم من أن أعمال البناء لم تبدأ سوى قبل أسبوع واحد فقط.
وأنشأ هذا المستشفى المؤقت داخل مركز مؤتمرات إكسل شرقي لندن، وخصصت أربعة آلاف سرير من سعته، للمرضى المصابين بفيروس كورونا، ما يجعله أكبر منشأة طوارئ ميدانية في العالم.
منطقة المرفقات
01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441
09:04 PM
بدأت قبل أسبوع وتوشك على الانتهاء
تشيد بريطانيا أكبر مستشفى في العالم لمواجهة فيروس كورونا المستجد الذي يلحق أضرارًا بشرية ومادية بالغة ببريطانيا ودول كثيرة حول العالم.
ويقع المستشفى الذي يوشك على الانتهاء بمساعدة الجيش، شرقي لندن ويتكون من 80 جناحًا، يحتوي كل واحد منهم على 42 سريرًا.
ويحتاج المستشفى الذي أطلق عليه اسم "نايتينغيل" للعمل بطاقته القصوى، إلى أكثر من 16 ألف موظف، وحاليًا يعمل أفراد الجيش لمدة 15 ساعة يوميًا، لإنجازه في أقرب وقت ممكن، وفقًا لـ"الحرة".
وذكر نشطاء أن المستشفى على وشك الانتهاء، على الرغم من أن أعمال البناء لم تبدأ سوى قبل أسبوع واحد فقط.
وأنشأ هذا المستشفى المؤقت داخل مركز مؤتمرات إكسل شرقي لندن، وخصصت أربعة آلاف سرير من سعته، للمرضى المصابين بفيروس كورونا، ما يجعله أكبر منشأة طوارئ ميدانية في العالم.
منطقة المرفقات
، بسعة 4 آلاف سرير.. بريطانيا تبني أكبر مستشفى في العالم لمعالجة مرضى "كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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