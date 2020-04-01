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ألزم مجلس الوزراء القطري شركات القطاع الخاص اليوم (الأربعاء)، بتوجيه 80 في المائة من الموظفين بالعمل عن بعد؛ للمساعدة في الحد من انتشار فيروس كورونا.
ويبدأ العمل بالقرار ابتداءً من غدٍ ولمدة أسبوعين كخطوة أولى، مع السماح باستثناءات لبعض القطاعات الحيوية، مثل الجيش والشرطة ووزارة الشؤون الخارجية والمهام الدبلوماسية والرعاية الصحية والنفط والغاز وبعض الموظفين الحكوميين والعاملين في المشروعات الوطنية، وفقًا لـ"رويترز".
وسيتقلص يوم العمل إلى ست ساعات، من السابعة صباحًا إلى الواحدة ظهرًا، باستثناء متاجر البقالة والصيدليات والمطاعم.
كما تقرر تعليق خدمات التنظيف المنزلي وخفض عدد العاملين الذين يجري نقلهم بالحافلات إلى النصف.قطر مجلس الوزراء القطري القطاع الخاص العمل عن بعد فيروس كورونا الجديد
01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441 09:40 PM
تقليص ساعات العمل إلى 6 .. تعليق خدمات التنظيف المنزلي
ألزم مجلس الوزراء القطري شركات القطاع الخاص اليوم (الأربعاء)، بتوجيه 80 في المائة من الموظفين بالعمل عن بعد؛ للمساعدة في الحد من انتشار فيروس كورونا.
ويبدأ العمل بالقرار ابتداءً من غدٍ ولمدة أسبوعين كخطوة أولى، مع السماح باستثناءات لبعض القطاعات الحيوية، مثل الجيش والشرطة ووزارة الشؤون الخارجية والمهام الدبلوماسية والرعاية الصحية والنفط والغاز وبعض الموظفين الحكوميين والعاملين في المشروعات الوطنية، وفقًا لـ"رويترز".
وسيتقلص يوم العمل إلى ست ساعات، من السابعة صباحًا إلى الواحدة ظهرًا، باستثناء متاجر البقالة والصيدليات والمطاعم.
كما تقرر تعليق خدمات التنظيف المنزلي وخفض عدد العاملين الذين يجري نقلهم بالحافلات إلى النصف.
، رعب "كورونا".. قطر تلزم القطاع الخاص بعمل 80 % من موظفيه عن بعد ،
المصدر : الخليج 365
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