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تطهير وتعقيم أنابيب الغاز بمستودعات تهامة عسير
للوقاية من تفشي فيروس كورونا
متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - محايل
التزمت محلات بيع أنابيب الغاز بمحافظات تهامة والمجاردة وبارق ومحايل ورجال ألمع بالخطط الاحترازية التي تطبقها أمانة المنطقة بالحفاظ على التعقيم والتنظيف من قبل العمال، إضافة لارتداء الزبائن للكمامات والقفازات وترك مسافات كافية بينهم؛ لدرء مخاطر فيروس كورونا.
ووثقت “متابعات الخليج 365“، تقيد المواطنين والمقيمين بمحلات بيع الغاز بالتعليمات في استلام الأسطوانات الفارغة واستبدالها بأخرى جديدة.
فيما قام عدد من أصحاب تلك المحلات برفع مستوى التوعية والتثقيف الصحي لدى العمالة للتقيد التام بالإجراءات التي تتخذها الجهات المعنية من صحية وأمنية وتعريفهم بأهمية هذه الإجراءات وإلزامهم بالنظافة والتعقيم وارتداء الكمامات أثناء تأدية أعمالهم؛ حفاظًا على الصحة العامة.
وتواصل بلديات تلك المحافظات الجولات الرقابية الميدانية؛ للوقوف على تلك المحلات، والتأكد من تنظيف أنابيب الغاز قبل بيعها على المستهلكين.
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