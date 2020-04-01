تأجيل سداد الرسوم لأكثر من 116 ألف سجل تجاري لمواجهة تداعيات كورونا

2020-04-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة التجارة، أنه تم تأجيل سداد رسوم السجلات التجارية لأكثر من 116 ألف سجل تجاري؛ لمواجهة تداعيات فيروس كورونا على القطاع الخاص.

وقالت وزارة التجارة، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: إنه تم تأجيل سداد رسوم السجلات التجارية لأكثر من 116 ألف سجل تجاري، وذلك للسجلات المنتهية في الفترة من 18/ 3/ 2020م إلى 26/ 6/ 2020م، لمدة 90 يومًا من تاريخ انتهاء السجل.

Advertisements

تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19



تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على

شارك الخبر