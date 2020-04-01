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شكرا لقرائتكم تأجيل سداد الرسوم لأكثر من 116 ألف سجل تجاري لمواجهة تداعيات كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
تأجيل سداد الرسوم لأكثر من 116 ألف سجل تجاري لمواجهة تداعيات كورونا
لمدة 90 يومًا من تاريخ انتهاء السجل
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت وزارة التجارة، أنه تم تأجيل سداد رسوم السجلات التجارية لأكثر من 116 ألف سجل تجاري؛ لمواجهة تداعيات فيروس كورونا على القطاع الخاص.
وقالت وزارة التجارة، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: إنه تم تأجيل سداد رسوم السجلات التجارية لأكثر من 116 ألف سجل تجاري، وذلك للسجلات المنتهية في الفترة من 18/ 3/ 2020م إلى 26/ 6/ 2020م، لمدة 90 يومًا من تاريخ انتهاء السجل.
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