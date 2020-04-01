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أمير الجوف يطلع على الإجراءات الاحترازية لنزلاء السجون

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - سكاكا

وجه أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بمتابعة إجراءات النزلاء والاستعجال بتطبيق العفو الشرطي من المادة 25 ومن تبقى من محكوميتهم أقل من شهرين، وحفظة كتاب الله.

واطلع على الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المتخذة داخل سجون المنطقة ومحافظاتها.

وأكد خلال الاجتماع المرئي الذي عقده أمس مع مدير سجون المنطقة بالنيابة العميد سليم العنزي، حيث اطمأن على سير العمل في سجون المنطقة والأوضاع الصحية لنزلاء السجون في المنطقة من خلال تنفيذ السجون لخطة إدارة الأزمات لديهم بشقيها الصحي والأمني، أهمية تقديم جميع الرعاية والخدمات الصحية اللازمة للنزلاء للوقاية من فيروس كورونا، وتسهيل عملية تواصلهم مع ذويهم، داعيا الله أن يدفع عن بلادنا وعن الجميع هذا الوباء.