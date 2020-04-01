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وزارات وهيئات وممثليات سعودية لا تسمح بتلقي الرسائل الخاصة في تويتر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أماني يماني - مكة المكرمة فيما تسعى إدارات حكومية وخدمية وهيئات إلى تعزيز مبدأ التواصل مع المستفيدين عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إلا أن بعضها لا يسمح بتلقي الرسائل الخاصة من المستفيدين والمتابعين الذين يرغبون في إرسال ملاحظاتهم وشكاواهم الخاصة حتى تستطيع الجهة التعامل معها بصورة عاجلة وحتى يحمي المبلغ نفسه من الدخول في قضية التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم والتي تصل عقوبتها إلى السجن لمدة عام وغرامة تصل إلى 500 ألف ريال. «مكة» تتبعت أشهر حسابات الجهات الحكومية من وزارات وهيئات وسفارات لتجد أن نحو 100 حساب رسمي لوزارات وهيئات وسفارات وقنصليات سعودية بالخارج لا تسمح باستقبال رسائل خاصة، يقابلها نحو 40 حسابا رسميا لوزارات وجهات تسمح بتلقي الرسائل الخاصة.10 وزارات تسمح باستقبال الرسائل الخاصة وزارة الإعلام وزارة الإسكان وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وزارة الاقتصاد والتخطيط وزارة البيئة والمياه والزراعة وزارة التجارة وزارة التعليم وزارة الثقافة وزارة الحج والعمرة وزارة الحرس الوطني 15 وزارة لا تسمح بتلقي الرسائل الخاصة وزارة الخارجية وزارة الداخلية وزارة الدفاع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وزارة الشؤون البلدية والقروية وزارة الصحة وزارة الطاقة وزارة العدل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وزارة المالية وزارة المياه - العناية بالعملاء وزارة النقل وزارة الرياضة وزارة الاستثمار وزارة السياحة 17 جهة وهيئة لا تسمح بتلقي الرسائل الخاصة أبشر الأمن العام المركز الوطني للعمليات الأمنية (911) المديرية العامة للجوازات المرور السعودي الهيئة السعودية للحياة الفطرية الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الهيئة السعودية للفضاء الهيئة السعودية للملكية الفكرية الجمارك السعودية الهيئة العامة للإحصاء الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع الهيئة العامة للترفيه الهيئة العامة للطيران المدني الهيئة العامة للغذاء والدواء هيئة الرقابة ومكافحة الفساد هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات 67 سفارة وقنصلية للمملكة لا تسمح بتلقي الرسائل الخاصة سفارة المملكة في المملكة المتحدة - لندن سفارة المملكة في لبنان سفارة المملكة في بلجيكا سفارة المملكة في لاهاي - هولندا سفارة المملكة في طاجيكستان سفارة المملكة في فيتنام سفارة المملكة في ماليزيا سفارة المملكة في سول قنصلية المملكة في إسطنبول سفارة المملكة في أوزباكستان سفارة المملكة في الأردن سفارة المملكة في سنغافورة سفارة المملكة في تايلاند سفارة المملكة في عمان سفارة المملكة في كازاخستان قنصلية السعودية في مومباي - الهند سفارة المملكة في أفغانستان سفارة المملكة في المالديف سفارة المملكة في قيرغيزستان سفارة المملكة في اليمن سفارة المملكة في تركمانستان سفارة المملكة في الكويت سفارة المملكة في أذربيجان سفارة المملكة في سريلانكا سفارة المملكة في بروناي سفارة المملكة لدى نيوزيلندا - ويلنجتون سفارة المملكة في ألبانيا سفارة المملكة لدى بلجيكا سفارة المملكة في بوخارست - رومانيا سفارة المملكة لدى فرنسا سفارة المملكة لدى النمسا سفارة المملكة لدى بلغاريا سفارة المملكة لدى فنلندا سفارة المملكة في ألمانيا بعثة المملكة لدى الاتحاد الأوروبي سفارة المملكة في التشيك سفارة المملكة في السويد سفارة المملكة في المجر سفارة المملكة في لاهاي - هولندا سفارة المملكة في النرويج سفارة المملكة في إيطاليا سفارة المملكة لدى روسيا سفارة المملكة - الدنمارك سفارة المملكة لدى سويسرا سفارة المملكة في أوكرانيا سفارة المملكة في السنغال سفارة المملكة في بوركينافاسو سفارة المملكة في نيامي السفارة السعودية في الجزائر سفارة المملكة في جمهورية مالي سفارة المملكة لدى إريتريا سفارة المملكة لدى أوغندا قنصلية المملكة في موريشيوس سفارة المملكة في الجابون سفارة المملكة لدى جمهورية ساحل العاج سفارة المملكة لدى جمهورية غانا سفارة المملكة في كينيا سفارة المملكة في جمهورية القمر المتحدة سفارة المملكة لدى الأرجنتين سفارة المملكة في سريلانكا سفارة المملكة في كندا سفارة المملكة في المكسيك سفارة المملكة لدى البيرو ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏سفارة المملكة لدى كوبا قنصلية المملكة في هيوستن - أمريكا سفارة المملكة في موزمبيق سفارة المملكة في جورجيا - محظور موقتا 29 سفارة وقنصلية للمملكة تسمح بالرسائل الخاصة سفارة المملكة في تركيا سفارة المملكة في مصر سفارة المملكة في الفلبين سفارة المملكة في باكستان سفارة المملكة في أستراليا سفارة المملكة في اليابان سفارة المملكة في الفلبين قنصلية المملكة في الصين سفارة المملكة في بنجلاديش سفارة المملكة في إندونيسيا سفارة المملكة في البحرين سفارة المملكة في نيودلهي سفارة المملكة في بولندا سفارة المملكة في الإمارات سفارة المملكة لدى نيبال - كاتمندو سفارة المملكة لدى إسبانيا - مدريد سفارة المملكة في أيرلندا سفارة المملكة لدى البرتغال سفارة المملكة لدى اليونان سفارة المملكة لدى تونس سفارة المملكة لدى غينيا سفارة المملكة في المغرب سفارة المملكة في أمريكا سفارة المملكة لدى جنوب أفريقيا - بريتوريا سفارة المملكة لدى السودان سفارة المملكة لدى جيبوتي السفارة السعودية في البرازيل سفارة المملكة في فنزويلا قنصلية المملكة في نيويورك

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