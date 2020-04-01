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157 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 99 حالة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة الرياض

أعلنت وزارة الصحة أمس تسجيل 157 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتعافي 99 حالة ووفاة 6 حالات، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات في المملكة إلى 1720.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي في مؤتمر صحفي أمس إن جميع هذه الحالات الجديدة، باستثناء واحدة قدمت من الخارج، وهي حالات مخالطة لأشخاص أصيبوا سابقا، مبينا أن معظم المصابين وضعهم الصحي مستقر ويتلقون الرعاية المناسبة، بينما هناك 30 حالة حرجة تتلقى العناية المركزة.

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وأضاف أن منحنيات تصاعد أعداد الحالات في المملكة أقل من عدد من البلدان، مبينا أن البقاء على هذا المستوى بأيدي الجميع، مذكرا بضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية، من حيث النظافة والتباعد الاجتماعي، مشيرا إلى أن ربع مليون شخص أجروا التقييم الذاتي لكورونا عبر تطبيق موعد، كما أعطت وزارة الصحة نصف مليون استشارة في المجال نفسه.

من جهته، أوضح المتحدث باسم الأمن العام العميد سامي الشويرخ أن الأمن العام يسمح بتنقل ذوي الظروف الطارئة والإنسانية في ساعات منع التجول، وتلقى خلال الأيام الماضية 37 ألف بريد الكتروني لطلب التنقل، حيث درس أعدادا كبيرة من الطلبات، إلا أنه اتضح أن عددا كبيرا منها لا يتضمن ظروفا استثنائية تتطلب بالفعل السماح لأصحابها بالتنقل في الساعات التي يمنع فيها ذلك.

وأضاف الشويرخ أن الأمن العام وافق على منح 300 حالة الإذن بالتنقل رغم المنع، مبينا أنها أنشئت هيئات في كل منطقة من مناطق السعودية للفصل في مخالفات أنظمة منع التجول، يمكن اللجوء إليها في حال وجود اعتراض على المخالفات، ويمكن الاعتراض على المخالفة في غضون شهر من تحريرها بحق المخالف.

وأفاد متحدث وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ناصر الهزاني بأنه جرى تخصيص 17 مليار ريال لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا، مبينا أن نظام العمل لا يسمح بمنح إجازة للموظفين بلا أجر دون موافقته.