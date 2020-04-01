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استجابة كبيرة لإجراءات تباعد المسافات بين المتسوقين في جدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - جدة

أسهم وعي وثقافة المواطنين والمقيمين في محافظة جدة بتطبيق الإجراءات الوقائية للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا، في التسهيل على المراكز التجارية والتموينية وجميع المرافق الخدمية لتقديم خدماتها بكل يسر وسهولة.

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وبرزت استجابة المواطنين والمقيمين لهذه الإجراءات من خلال تعاونهم مع هذه المرافق والتزامهم بالتنظيمات التي وضعتها، ومن ذلك ترك مسافة بين كل متسوق ولبس القفازات والكمامات واستخدام المعقمات خلال وجودهم للتسوق والتزود بالمؤن والمستلزمات الضرورية بعد انتهاء فترة منع التجول.

واتضح من خلال الوقوف على المراكز التجارية والأسواق والمطاعم والصيدليات وغيرها من المرافق، تفهم الجميع لأهمية هذه الإجراءات حفاظا على صحتهم وسلامتهم من انتقال العدوى، وحرصهم على ترك المسافة المناسبة والتي حددتها بعض الأسواق، بوضع عبارات إرشادية تحدد المكان المناسب للوقوف، وعدد الأشخاص المسموح لهم بالدخول للتسوق لطلب الخدمة التي يريدونها.

كما خصص عدد من المراكز التجارية بالمحافظة كوادر بشرية عند المداخل والمخارج لتزويد المتسوقين بالمستلزمات الضرورية للحد من انتقال العدوى، ومنها القفازات والكمامات والمعقمات، وقد بدت مظاهر الالتزام من الجميع واضحة من خلال استخدامهم لهذه المستلزمات قبل دخولهم والحرص على التعقيم حال خروجهم ورمي الأغراض المستخدمة في الأماكن المخصصة لذلك.