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الإيسيسكو ترصد 3 جوائز للطلبة المبدعين في مبادرة «الثقافة عن بعد»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرباط

أعلنت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) عن رصد ثلاث جوائز في ثلاثة مجالات ثقافية، في إطار مبادرة «الثقافة عن بعد» التي تتضمن بناء القدرات وتحفيز المواهب والطاقات الإبداعية والفنية.

وأوضح بيان صادر عن المنظمة أمس أنه إضافة للجوائز تمنح شهادات تقديرية، في مجالات كتابة القصة القصيرة ورسم لوحة فنية.

وستتولى اللجان الوطنية وجهات الاختصاص في الدول الأعضاء التواصل مع المؤسسات التربوية لدعوة التلاميذ والطلبة إلى المشاركة في المسابقات، وتختار هذه الجهات ثلاثة أعمال من كل صنف، وترسلها إلى الإيسيسكو مع نهاية يونيو المقبل، حيث ستشكل المنظمة لجنة تحكيم دولية متخصصة لاختيار أفضل ثلاثة أعمال من كل فرع من مجموع الأعمال المرسلة.

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وأعلنت المنظمة أن المبادرة تدخل في إطار «بيت الإيسيسكو الرقمي» التي أطلقتها سعيا منها إلى دعم جهود الدول الأعضاء لمواجهة جائحة كورونا، وإيجاد الحلول البديلة لضمان استدامة العمل التربوي والعلمي والثقافي الذي تنهض به.

وتشمل مبادرة الإيسيسكو الجديدة تكوين وبناء القدرات عن بعد لفائدة الأطر العاملة في مجالات التراث، حيث ستعد المنظمة وتبث عبر موقعها الالكتروني ابتداء من 15 أبريل الحالي، مجموعة من الفيديوهات تتضمن البرامج التكوينية في مجالات التراث المادي وغير المادي، وتوثيق التراث الثقافي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وإدارة المخاطر والأزمات والكوارث في المواقع التراثية والمتاحف، ثم تقنيات تسجيل المواقع والمعالم التراثية على قائمتي التراث في العالم الإسلامي والتراث العالمي، وتأهيل الحرف اليدوية المهددة بالاندثار، إضافة إلى تعزيز المبادئ العامة لإدارة المتاحف في العالم الإسلامي، وحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه.

وتقدم المبادرة أيضا دعوة للقراءة عن بعد، للاستفادة من المكتبات الرقمية المتاحة على موقع الإيسيسكو والمواقع الأخرى المتاحة.

قيمة الجوائز