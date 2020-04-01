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الإطاحة بمتحرش تحدث مع قاصر في مكالمة مرئية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - بريدة

قبضت الجهات الأمنية بمنطقة القصيم على مواطن في عقده الرابع من العمر ظهر في مقطع وهو يتحدث مع قاصر ويتحرش به.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة المقدم بدر السحيباني، في بيانه أمس أنه بالإشارة إلى الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر شخص يتحدث مع قاصر في مكالمة مرئية على أحد التطبيقات ويتحرش بألفاظ ذات مدلولات وإيحاءات جنسية، فقد تمكنت الجهات الأمنية المختصة من تحديد هويته والقبض عليه، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالته للنيابة العامة، وتطبيق النظام بحقه.