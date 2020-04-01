اخبار السعوديه

وفاة رئيس الكونغو السابق بسبب كورونا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر

وفاة رئيس الكونغو السابق بسبب
ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

- بواسطة أيمن الوشواش - واس - برازافيل

توفى أمس الرئيس السابق لجمهورية الكونغو جاك يواكيم يومبي أوبانغو، بسبب ، وذلك إثر تدهور حالته الصحية، عن عمر يناهز 81 عاما، وأكد الأنباء نجله جاك يومبي أوبانغو.

يذكر أن جاك يواكيم تولى الحكم في الكونغو بعد اغتيال الرئيس الأسبق للبلاد ماريان نغوابي، في الفترة من 1977 حتى 1979.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة رئيس الكونغو السابق بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا