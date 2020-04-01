وفاة رئيس الكونغو السابق بسبب كورونا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - برازافيل

توفى أمس الرئيس السابق لجمهورية الكونغو جاك يواكيم يومبي أوبانغو، بسبب فيروس كورونا المستجد، وذلك إثر تدهور حالته الصحية، عن عمر يناهز 81 عاما، وأكد الأنباء نجله جاك يومبي أوبانغو.

يذكر أن جاك يواكيم تولى الحكم في الكونغو بعد اغتيال الرئيس الأسبق للبلاد ماريان نغوابي، في الفترة من 1977 حتى 1979.