800 طائرة عربية متوقفة عن العمل بسبب كورونا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - علي طالب - جدة

أدت جائحة فيروس كورونا المستجد إلى توقف 800 طائرة تابعة لشركات الطيران العربية عن الرحلات نتيجة الأوضاع الراهنة في العالم، طبقا لإحصائية رسمية صادرة من المنظمة العربية للسياحة.

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وقررت المنظمة العربية للسياحة والمنظمة العربية للطيران المدني والاتحاد العربي للنقل الجوي تشكيل فريق استراتيجي إقليمي يضم ممثلين عنها والمعنيين بقطاع السياحة والسفر بالعالم العربي للنظر في سلسلة من التدابير والخطط العملية التي من شأنها دعم عودة هذا القطاع للاضطلاع بدوره الطبيعي في التنمية المستدامة وتشجيع الحكومات العربية على تبنيها فور الخروج من الأزمة.

ورأت المنظمات أنه من الضروري تبني الحكومات العربية بعض الخطوات التي من شأنها المساعدة في انطلاقة سريعة للمساهمة الاقتصادية لقطاع السياحة والسفر عند انتهاء هذه الأزمة، والتى تتماشى مع قرارات القمم العربية والصادرة منذ عام 2001 حتى تاريخه، حيث أكدت على دعم القطاع السياحى. ومن أهم الخطوات المقترحة تقديم إعفاءات ضريبية للقطاعات المعنية لمدة سنتين على الأقل، وإقرار خطط إنقاذ وتحفيز مالي للمؤسسات ذات العلاقة لضمان استمرارية كوادرها الوظيفية في العمل، وذلك لتوفير شبكة أمان اجتماعية، إضافة إلى توفير عودة سريعة للعمل فور زوال هذه الغمة، إضافة إلى طلب الحكومات من المقرضين وموردي الخدمات توفير فترة سماح للمؤسسات المعنية قبل استئناف تسديد مدفوعاتهم.

وأكدت المنظمات الثلاث بأنه تم تكوين فريق عمل لإدارة الأزمة السياحية في العالم العربي ضم عددا من أصحاب المعالى الوزراء المعنيين بالسياحة، إضافة للمنظمات الثلاث، وذلك لمتابعة الحدث وإيجاد حلول لكل المشاكل التي قد تطرأ جراء هذه الأزمة، وأنه ستقام ورش عمل ودورات تدريبية مشتركة فور انتهاء الأزمة للمعنيين فى القطاعات الثلاثة، لتجاوز آثار الخسائر وللنهوض بهذه الصناعة الكبرى.