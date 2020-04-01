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الانتهاء من تعقيم بلدات ومحافظات القطيف خلال أسبوع

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - القطيف

عقمت أمانة المنطقة الشرقية نحو 85% من مساحة محافظة القطيف، منذ انطلاق حملتها للتعقيم، بمشاركة 40 معدة وآلية، وذلك استكمالا لإجراءاتها الاحترازية، واستمرارا للجهود التي تبذلها للحد من انتشار فيروس كورونا وضمن مبادرة القطاع البلدي، مؤكدة استمرار العمل للانتهاء من أحياء المحافظة كافة خلال أسبوع.

وشملت حملات التعقيم الشوارع الرئيسة والحيوية والأحياء السكنية، والأسواق العامة والمباني التجارية والحدائق والمتنزهات والكورنيش والواجهة البحرية وألعاب الأطفال ودورات المياه، والبراميل والحاويات المخصصة للنفايات، وغسل الشوارع، ورش وتعقيم الأرصفة ومراكز التسوق وأسواق النفع العام وأجهزة الصراف وكل الأماكن التي يرتادها الناس، والمرافق العامة في جميع قرى وبلدات المحافظة، مستفيدة من وقت منع التجول من خلال أجهزة مخصصة، مستخدمة كوادر مؤهلة ومواد ذات جودة عالية، إضافة إلى المساهمة بتعقيم عدد من الإدارات الحكومية بالشراكة معها.

وأضافت الأمانة أنها مستمرة في أعمال التنظيف والتعقيم على مدار الساعة، والحملات التفتيشية والجولات الرقابية على المحلات التجارية والمنشآت الغذائية والمطاعم وغيرها من الأنشطة الصحية لتوعية العاملين ولاتخاذ جميع إجراءات السلامة الصحية وأعمال النظافة ومحاسبة المخالفين، مؤكدة على الالتزام بالاشتراطات ووسائل السلامة، في عملية التطهير والتعقيم، لضمان سلامة أفراد المجتمع وأمان المنشآت والمرافق العامة.