شكرا لقرائتكم خبر
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - الجزائر
قال الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون إنه لن ينعزل عن عمله ولن يخضع للحجر الصحي بسبب وباء كورونا.
وقال تبون في مقابلة صحفية مع وسائل إعلام محلية «لن أنعزل عن عملي بالبيت لتجنب التأويلات والشائعات، وحتى لا يقال إن الرئيس هرب من المسؤولية للحجر».
وكشف تبون عن قراره بتعليق اجتماعات مجلس الوزراء ومجالس الحكومة حتى انتهاء الأزمة، مع بدء التحضير لتعويضها باجتماعات عبر تقنية التواصل عن بعد.
وأوضح تبون أن هناك علاوة تدفع شهريا لفترة استثنائية من ثلاثة أشهر قابلة للتجديد، تتراوح قيمتها من 100 دولار إلى 400 دولار شهريا.
كما أعلن أن المرسوم يمكن توسيعه ليشمل فئات أخرى كرجال الشرطة.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الجزائر: رفضت الحجر حتى لا أتهم بالهروب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.