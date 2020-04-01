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القبض على 5 مخالفين لأمر منع التجول بالشمالية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض حددت الجهات الأمنية بمنطقة الحدود الشمالية هوية خمسة أشخاص صوروا مخالفتهم لأمر منع التجول ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي والقبض عليهم. وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة المقدم متعب الخميس في بيانه أمس، أنه إشارة إلى مقاطع الفيديو المتداولة على مواقع التواصل لمجموعة الأشخاص يصورون مخالفتهم لأمر منع التجول ونشرها، فقد تمكنت الجهات الأمنية من تحديد هوياتهم، والقبض عليهم وهم 4 مواطنين ومقيم تتراوح أعمارهم بالعقد الثاني، وذلك في مدينة عرعر ومحافظتي رفحاء وطريف، حيث جرى إيقافهم وإحالتهم إلى النيابة العامة لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم.



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