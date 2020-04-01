، دهمتهم وقت تناول الطعام.. ضربات أمريكية تقتل مدنيَّيْن صوماليَّيْن وتصيب 3 ،

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أفادت منظمة العفو الدولية اليوم الأربعاء بأن ضربات جوية أمريكية قتلت اثنين من المدنيين في فبراير (شباط)، وأصابت ثلاثة بجروح.
وشكّكت المنظمة في بيان، أوردته "رويترز"، في تحقيقات تجريها أمريكا حول الحادثة.
وذكرت "العفو الدولية" أن ضربة جوية أمريكية على مدينة جيليب يوم الثاني من فبراير أصابت أسرة، كانت تتناول الطعام؛ وهو ما أسفر عن مقتل نورتو كوسو عمر أبوكار (18 عامًا)، وإصابة شقيقتَيْها الأصغر (سبعة أعوام و12 عامًا)، وجدتها (70 عامًا).
من جهته، بيّن الباحث بمنظمة العفو الدولية عبد الله حسن أن محمد عمر أبوكار ابن السيدة البالغة من العمر 70 عامًا كان منهارًا بدرجة كبيرة، ولا يعرف لماذا استُهدفت أسرته، وقال: "أنا الآن في مزرعتي وحيدًا في مكان مفتوح، إذا كانوا يريدون قتلي".
وأوضحت المنظمة أن ضربة جوية أخرى يوم 24 فبراير على قرية كومبارير، على مسافة عشرة كيلومترات شمالي جيليب، قتلت محمد صلاد محمود (53 عامًا)، وهو أب لثمانية أطفال، ويدير مزرعة موز والمكتب المحلي لشركة هرمود للاتصالات. وأكدت "هرمود" وفاته.
وفي السياق نفسه، أصدرت القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا "أفريكوم" بيانات بعد الضربتين، أشارت فيها إلى أنهما "قتلا متشددين".
01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441 08:47 PM
واشنطن تُجري تحقيقًا.. و"العفو الدولية" تشكك في مصداقيته
أفادت منظمة العفو الدولية اليوم الأربعاء بأن ضربات جوية أمريكية قتلت اثنين من المدنيين في فبراير (شباط)، وأصابت ثلاثة بجروح.
وشكّكت المنظمة في بيان، أوردته "رويترز"، في تحقيقات تجريها أمريكا حول الحادثة.
وذكرت "العفو الدولية" أن ضربة جوية أمريكية على مدينة جيليب يوم الثاني من فبراير أصابت أسرة، كانت تتناول الطعام؛ وهو ما أسفر عن مقتل نورتو كوسو عمر أبوكار (18 عامًا)، وإصابة شقيقتَيْها الأصغر (سبعة أعوام و12 عامًا)، وجدتها (70 عامًا).
من جهته، بيّن الباحث بمنظمة العفو الدولية عبد الله حسن أن محمد عمر أبوكار ابن السيدة البالغة من العمر 70 عامًا كان منهارًا بدرجة كبيرة، ولا يعرف لماذا استُهدفت أسرته، وقال: "أنا الآن في مزرعتي وحيدًا في مكان مفتوح، إذا كانوا يريدون قتلي".
وأوضحت المنظمة أن ضربة جوية أخرى يوم 24 فبراير على قرية كومبارير، على مسافة عشرة كيلومترات شمالي جيليب، قتلت محمد صلاد محمود (53 عامًا)، وهو أب لثمانية أطفال، ويدير مزرعة موز والمكتب المحلي لشركة هرمود للاتصالات. وأكدت "هرمود" وفاته.
وفي السياق نفسه، أصدرت القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا "أفريكوم" بيانات بعد الضربتين، أشارت فيها إلى أنهما "قتلا متشددين".
، دهمتهم وقت تناول الطعام.. ضربات أمريكية تقتل مدنيَّيْن صوماليَّيْن وتصيب 3 ،
المصدر : الخليج 365
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