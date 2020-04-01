، "أردوغان" يحذر الأتراك: إذا لم تلتزموا بعزل "كورونا" سنفرض إجراءات إضافية ،

محمد بن مسعود - الدمام - يحجم عن إعلان الحجر الصحي على البلاد

حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم (الأربعاء)، من أن السلطات ستتخذ إجراءات إضافية إذا اتسع نطاق تفشي فيروس كورونا ولم يلتزم المواطنون بالعزل الذاتي.

ويحجم أردوغان عن إعلان حالة حجر صحي عام في أنحاء تركيا، لأسباب اقتصادية في المقام الأول.

وأشار إلى أن أنقرة عازمة على مواصلة الإنتاج والتصدير.