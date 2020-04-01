- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم (الأربعاء)، من أن السلطات ستتخذ إجراءات إضافية إذا اتسع نطاق تفشي فيروس كورونا ولم يلتزم المواطنون بالعزل الذاتي.
ويحجم أردوغان عن إعلان حالة حجر صحي عام في أنحاء تركيا، لأسباب اقتصادية في المقام الأول.
وأشار إلى أن أنقرة عازمة على مواصلة الإنتاج والتصدير.
01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441 08:37 PM
يحجم عن إعلان الحجر الصحي على البلاد"أردوغان" يحذر الأتراك: إذا لم تلتزموا بعزل "كورونا" سنفرض إجراءات إضافية
حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم (الأربعاء)، من أن السلطات ستتخذ إجراءات إضافية إذا اتسع نطاق تفشي فيروس كورونا ولم يلتزم المواطنون بالعزل الذاتي.
ويحجم أردوغان عن إعلان حالة حجر صحي عام في أنحاء تركيا، لأسباب اقتصادية في المقام الأول.
وأشار إلى أن أنقرة عازمة على مواصلة الإنتاج والتصدير.
، "أردوغان" يحذر الأتراك: إذا لم تلتزموا بعزل "كورونا" سنفرض إجراءات إضافية ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر "أردوغان" يحذر الأتراك: إذا لم تلتزموا بعزل "كورونا" سنفرض إجراءات إضافية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.